«الأرصاد»: أمطار وضباب على 5 مناطق بالمملكة.. الإثنين

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار حالة الضباب في عدة مناطق منها، الرياض، القصيم والجوف، عسير وسقوط أمطار على منطقة الباحة.

منطقة الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة الرياض، الزلفي، الغاط، ثادق، رماح، شقراء ستشهد ضبابًا مصحوبًا بتدن ٍ في مستوى الرؤية.

منطقة القصيم

توقع مركز الوطني للأرصاد، أن منطقة القصيم، الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء ستشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍ خطرًا في مستوى الرؤية.

منطقة الجوف

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة الجوف، أبو عجرم، القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجي ستشهد استمرارًا في حالة الضباب وتدنيًا في مدى الرؤية.

منطقة عسير

لفت المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة عسير، أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، ستشهد استمرار حالة الضباب وتدنيًا في مدى الرؤية.

منطقة الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات، بلجرشي، وبني حسن، والقرى، والمندق، والعقيق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.

كما شهدت مدينة الباحة وعدد من محافظات السراة ضبابًا كثيفًا أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية، فيما نبَّهت الجهات الأمنية قائدي المركبات مرتادي الطرق الرئيسة إلى أخذ الحيطة والحذر وتوخي السلامة في مثل هذه الحالات.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ، الأحد، على معظم مناطق المملكة المشمولة بتقرير المركز .

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وقال مركز الأرصاد، في تقرير صادر عنه، إن مناطق مكة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، تتأثر بهطول أمطار من من متوسطة إلى غزيرة.

فرق التدخل السريع

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أكدت متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز.

توخي الحذر

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة.

وأهاب بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

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