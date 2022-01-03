شكرا لقرائتكم خبر عن 212 مخالفة وإغلاق 3 منشآت غير ملتزمة بالاحترازات في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة الطائف، خلال الأسبوع الماضي، 4300 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة، نتج عنها تحرير 212 مخالفة، وإغلاق 3 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس " كورونا " وتطبيق " توكلنا "، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمحافظة، وتعزيز الامتثال في المنشآت التجارية، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات وتجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات الموحد 940 .