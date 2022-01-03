شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الشرقية: نواكب أفضل ممارسات الاستدامة محليا وإقليميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الاستفادة من التجارب العالمية على كافة الأصعدة

بيئة مبتكرة تناسب مجتمع قطاع الأعمال وخدماته

أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن القيادة الرشيدة تنتهج رؤيةً تستهدف تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بما يكفل - بإذن الله تعالى - الاستدامة المالية على المدى الطويل، وهو ما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني، بما يحتويه من قطاعات، تأتي المشاريع التنموية على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو.

وأشار الخالدي خلال حفل تدشين برج «غرفة الشرقية» و«حاضنة» رواد ورائدات الأعمال، إلى أن غرفة الشرقية اتبعت النهج والرؤية نفسها، وارتأت أن استمراريتها في العطاء وريادتها في التميز مرهونتان بتنويع مصادر دخلها، فكانت مساعيها بإيجاد قنوات جديدة لاستثمار موجوداتها النقدية ودعم ملاءتها المالية؛ حتى تضمن استمراريتها على العطاء وتطوير خدماتها لمشتركيها، ومن هنا بدأت رحلتها في بناء هذا «البرج» الذي وقَّعنا عقد إنشائه يوم الأربعاء 3 يوليو 2019م، مع شركة «البواني»، وراعينا معًا أن يواكب تصميمه المعايير والمواصفات العالمية المتبعة في مثل هذه المشاريع الحيوية والضخمة؛ ليكون «معلمًا» يُشكل علامة بارزة في خارطة المنطقة الشرقية.

بيئة استثمارية

وأضاف إنه إيمانًا من الغرفة بأهمية توفير بيئة استثمارية مُتكاملة ومُمكّنة لقطاع الأعمال، حرصنا أولاً على أن يتضمن «البرج» المركز السعودي للأعمال؛ حتى يتمكن عملاء «البرج» من إتمام كافة إجراءاتهم لممارسة أعمالهم التجارية بيُسر وسهولة، وأن يتضمن ثانيًا، حاضنة ريادة الأعمال للوقوف بجوار رواد الأعمال السعوديين، الذين في طور تأسيس منشآتهم الناشئة أو ممن يواجهون تحديات في استدامتهم أو نموهم.

تجارب عالمية

وبيّن الخالدي أن الغرفة قدّمت ولا تزال تُقدم لأجل الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية، وتُجاهد لتواكب أفضل ممارسات الاستدامة محليًا وإقليميًا، وتحاول الاستفادة من التجارب العالمية على كافة الأصعدة، حتى بات التطوير مستمرًا وحاضرًا ومبدأً أصيلًا يحكم تطلعاتها إلى المستقبل.

تصميم فريد يشكل علامة بارزة على خارطة المنطقة

يراعي تصميم مشروع برج غرفة الشرقية مختلف الاحتياجات التي تناسب طموحات قطاع الأعمال، وتعمل على تيسير أعمالهم، وتحسين مستوى الأداء، بالإضافة إلى تسهيل التواصل مع الإمكانات الداخلية والبيئة الخارجية، وذلك بما يتواكب مع المعايير العالمية والمواصفات الدولية المتبعة في مثل هذه المشاريع الحيوية والضخمة، كما يقدم التصميم الفريد للبرج بيئة مبتكرة تناسب الأسلوب الحديث لمجتمع قطاع الأعمال وخدماته، ويسير بشكل متوازٍ مع التطور والطموحات المتجددة لبيئة الأعمال في المنطقة الشرقية، والتي تتميز بالخصوصية والجاذبية، واتسم برنامج بناء البرج بحيوية وسرعة ودقة في الإنجاز وبجودة عالية المستوى في أعمال البناء والتشطيب والمواصفات.