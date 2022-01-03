شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف: دعم المشاريع الصغيرة يتيح فرصا واعدة لشباب وشابات الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، أمس الأحد، «برج غرفة الشرقية»، كما دشن حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال، والتي تهدف إلى دعم وإرشاد رواد ورائدات الأعمال، وتبني المشاريع والأفكار الإبداعية، والعمل على تنفيذ البرامج التي تعمل على تثقيفهم وتوعيتهم ومساعدتهم؛ لتمكينهم من الوصول للنجاح وتحقيق الإبداع في مشاريعهم الناشئة. وأشاد سموه، خلال حفل نظمته الغرفة أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ووزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور لافت لقطاع الأعمال في المنطقة، بالدور الريادي الذي تقوم به غرفة الشرقية ودعمها للاقتصاد من خلال البرامج والمبادرات ذات الأثر الملموس، كما نوه بتدشين حاضنة أعمال في برج الغرفة، وأكد أن دعم المشاريع الصغيرة وتمكين رواد الأعمال يساهم في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمشاريع التي ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، ويتيح فرصاً واعدة لشباب وشابات الوطن، ورعى سموه توقيع اتفاقيتي تعاون بين غرفة الشرقية وكل من: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز أرامكو لريادة الأعمال «واعد»، بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت م. صالح بن إبراهيم الرشيد، والمدير الإداري لـ «واعد» المهندس فهد العيدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، كما جرت خلال الحفل مراسم توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل برج الغرفة مع شركة ركاز العقارية، وتكريم الجهات الحكومية والخاصة وهي: أمانة المنطقة الشرقية، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وشركة أرامكو السعودية ، والدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، شركة صدارة، شركة ساتورب، وشركة سابك، والشركة السعودية للكهرباء -القطاع الشرقي، وشركة المياه الوطنية بالمنطقة الشرقية، ودار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر، كما تم تكريم الجهات الراعية لحاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال وهي: مجموعة محمد السعد المعجل للاستثمار التجاري والصناعي والتطوير العقاري، وشركة المواساة للخدمات الطبية، وبنك الرياض، وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الشركات القائمة على تنفيذ مشروع البرج وهي: شركة البواني «مقاول المشروع» إحدى كبرى شركات المقاولات العامة في المملكة، وشركة بروجاكس العالمية «استشاري المشروع» وشركة أرابتك جردانة «مصمم المشروع»، كما تم تكريم أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة عشرة، وفريق العمل لمشروع برج غرفة الشرقية، وفي ختام الحفل قدمت الغرفة هدية تذكارية بهذه المناسبة لراعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وهدية تذكارية إلى وزير التجارة د. ماجد القصبي.

د. القصبي: مشروع يترجم طموح أبناء المنطقة وفكرهم البناء

قال وزير التجارة د. ماجد القصبي، إن غرفة الشرقية تُعد نموذجًا مساهمًا في خدمة الاقتصاد الوطني، ويترجم مشروع برج غرفة الشرقية طموح أبناء المنطقة، وفكرهم البناء لمواكبة تطور وطننا الغالي في ضوء رؤية 2030، متطلعًا لمساهمة هذا المشروع مع حاضنة ريادة الأعمال وفرع المركز السعودي للأعمال في تحقيق مستهدفات الغرفة وتطلعاتها للاستدامة المالية، والتميز الخدمي.

وأوضح د. القصبي، خلال كلمته بحفل غرفة الشرقية، أمس، أن تطوير منظومة الغرف التجارية مسؤوليةٌ مشتركة، وقد صدر مؤخراً نظام الغرف التجارية الجديد، ولائحته التنفيذية، كخارطة طريق للارتقاء بخدماتها، ورفع كفاءتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك لما أقره من ضوابط تنظيمية ومعايير للحوكمة ومؤشرات تساعد في تقييم وقياس الأداء لتعظيم أدوارها في الاقتصاد الوطني، معبرًا عن تقديره للمسيرة الحافلة بالعطاء والتميز لغرفة الشرقية على مدار الـ 70 عامًا الماضية، مقدمًا شكره لجيل الرواد المخلصين لدورهم في مسيرة التطوير والبناء.

تكريم

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، دار ”الخليج 365” للصحافة والطباعة والنشر، في حفل غرفة الشرقية.

وتسلم درع التكريم، رئيس مجلس الإدارة الوليد بن حمد آل مبارك.