شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة هوائية شديدة البرودة تضرب الشرقية 5 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تؤثر كتلة باردة على المنطقة الشرقية، بدءا من اليوم الإثنين، وحتى يوم الجمعة القادم، بدرجات حرارة عظمى ما بين 8 -11 درجة، و«صغرى»، من 2 - 5 درجات مئوية.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ (اليوم) إن بعض مناطق المملكة ستتأثر بكتلة هوائية باردة من اليوم الإثنين إلى الجمعة تصاحبها رياح نشطة، بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق «تبوك، والحدود الشمالية، والجوف وحائل»، إذ يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بین 2 -6 درجات، ويستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل درجات الحرارة الصغرى ما بين صفر مئوية إلى 4 درجات مئوية، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر المئوي ويتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

وأضاف «العقيل»: يتوقع أن يمتد تأثير الكتلة الباردة من اليوم إلى الجمعة لتشمل مناطق القصيم، والشرقية، والرياض، وتصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 8 درجات مئوية إلى 11، ويستمر الانخفاض غدا الثلاثاء لتصل «الصغرى» إلى ما بين 5 - 8 درجات مئوية، في حين يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين 2 - 5 بدءا من الأربعاء إلى الجمعة.