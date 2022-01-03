شكرا لقرائتكم خبر عن الخبر.. زراعة 2156 شجرة في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخبر 2156 شجرة في العديد من الشوارع والحدائق والساحات، خلال شهر ديسمبر الماضي، وما يزيد على 7630م2 من المسطحات الخضراء كمناطق خضراء جديدة وساحات، من خلال استغلال الفراغات ورؤوس الجزر والتقاطعات، وذلك ضمن مبادرتي «الخبر خضراء» و«شرقية خضراء».

وأوضح رئيس البلدية م. مشعل الحربي، أن البلدية حققت معدلات مرتفعة من الإنجازات في الأعمال الزراعية، وتوسيع مساحة المسطحات الخضراء والأشجار خلال شهر ديسمبر الماضي، ما جعل المدينة نموذجا في الخضرة والجمال، مبينا أن البلدية تسعى إلى مضاعفة عدد الأشجار والمسطحات الخضراء في الخبر؛ لتعزيز جودة الحياة وأنسنة المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزراعة الأشجار؛ لتضفي مظهرا جماليا من خلال التركيز على العناصر البصرية والجمالية.

وأشار إلى الجهود الكبيرة المبذولة في مجال تخضير وتجميل المدينة، وأن البلدية تسعى إلى التوسع في مجال تخضير وبستنة وتشجير طرق وساحات وميادين الخبر وتقاطعاتها، مؤكدا أن تجميل الخبر يشكل أحد الأهداف الرئيسية للبلدية، والعمل بالتوازن مع النمو السكاني والانتشار العمراني على نشر المساحات الخضراء والمحافظة عليها وفقا لأفضل المعايير، تحقيقا للأهداف التجميلية والبيئية. ونوه بأهمية تحسين ظروف البيئة والصورة البصرية بالأحياء السكنية كافة، بما تحتويه من أشجار وشجيرات ومسطحات خضراء وزهور؛ كونها تؤدي دورا بيئيا وصحيا وجماليا، ومساهمتها في جعل الخبر من أهم المدن الجاذبة للسياحة.