شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور ضمن «فنيات اتخاذ القرار» بتعليم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، برنامجا تدريبيا مجانيا بعنوان «فنيات اتخاذ القرار»، وذلك على مدى يومين، غدا الثلاثاء، وبعد غدٍ الأربعاء، من السادسة وحتى الثامنة مساء، وذلك ضمن البرامج المقدمة بأندية الأحياء المتعلمة.

ويشمل التدريب 3 محاور هي دراسة القرار، وأهم الفنيات لاتخاذ القرار الصحيح، وتطبيقات عملية، وذلك للسعوديين من عمر 15 سنة وأكثر، ويقدمه مشرف التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم القطيف سلمان الحبيب.

من ناحيتها، أطلقت إدارة التدريب والابتعاث «بنين» بتعليم الشرقية، أمس، ورش عمل مبادرة «حصيف»؛ للتوعية بأضرار المؤثرات العقلية.