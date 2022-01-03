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زراعة 54 شجرة «أكاسيا» في شارع ابن الأرقم بـ «الأندلس»

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الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أمس، 54 شجرة «أكاسيا» بشارع ابن الأرقم بحي الأندلس، لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية وتجميل المدينة وإسعاد الناس وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز جودة الحياة في الخبر.

على جانب آخر، دعت البلدية عموم المواطنين والمقيمين، لتوخي الحيطة والحذر خلال الأمطار الغزيرة التي تشهدها الخبر حاليا، آملة في المبادرة بالتبليغ عن أي تجمعات للمياه عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

فيما أغلقت البلدية الغرف الخاصة في مقاهي الشيشة، وفقا للائحة المحدثة من بروتوكولات مقاهي الشيشة الخاصة بفيروس «» المستجد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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