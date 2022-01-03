شكرا لقرائتكم خبر عن عودة طوابير فحص «كوفيد 19» مع ارتفاع الحالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد مركز فحص فيروس كورونا بمدينة الدمام، عودة «طوابير المستفيدين»، بالتزامن مع زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة.

وامتدت طوابير المنتظرين لإجراء فحص الفيروس بالمركز لمسافات طويلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان، صورة المرتادين للمراكز مع بداية الجائحة.

ويأتي التوافد المكثف بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع إصابات كورونا في المملكة. وأوضحت الوزارة، أنه تم إعطاء أكثر من 51 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.