الهلال الأحمر بجازان تفعل خدمة نقل مرضى جلطات القلب لمعامل القسطرة مباشرة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان بالتعاون مع الشئون الصحية بالمنطقة، فرضية لنقل مريض مصاب بجلطة في القلب مباشرةً إلى قسم قسطرة القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.

حيث تم إنشاء بلاغ بوجود مريض لديه ألم بالصدر واستجابت الفرقة المتقدمة ALS 1/1 للطلب، وتمّ مباشرة حالة المريض وعمل التخطيط القلبي وعند الاشتباه بوجود جلطة قلبية وحاجة المريض للتوجه لقسم القسطرة تم التواصل مع عمليات الهلال الأحمر، وعرض التخطيط القلبي وتأكيد الحالة.

وعليه توجهت الفرقة لقسم القسطرة القلبية مباشرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، وتمّ استقبال الحالة بالقسم وعمل اللازم، بعد ذلك تم عقد اجتماع بعد انتهاء الفرضية لمناقشة البروتوكول وإعلان البدء بتفعيل مبادرة القسطرة القلبية بمنطقه جازان من قبل الشؤون الصحية وهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة.

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