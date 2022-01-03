السيول تجرف سيارة مواطن في بلقرن.. وانتشال جثة السائق والبحث عن ابنته

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة جرف السيول لمركبة مواطن في مركز شواص بمحافظة بلقرن في منطقة عسير.

وقال نشطاء التواصل الاجتماعي، إن مديرية الدفاع المدني في محافظة بلقرن، انتشلت جثة قائد السيارة، مشيرين إلى مواصلة البحث عن ابنته التي كانت متواجدة معه.

كما تداول المستخدمون مقطع فيديو يوثق متابعة محافظ بلقرن ورئيس مركز شواص، لعمليات البحث عن مفقودة سيول شواص، بالإضافة لوجود رجال الدفاع المدني والمتطوعين.

محافظ #بلقرن ورئيس مركز شواص يتابعون عمليات البحث عن مفقودة سيول #مركز_شواص بمشاركة الدفاع المدني بمحافظة بلقرن ومركز البشائر وحضور وفد من تعليم بيشة ومكتب تعليم البشائر ومتطوعي الكشافة pic.twitter.com/68H59ero6U

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