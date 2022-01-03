عاجل | مراقبة اختبارات تقويم التعليم بالكاميرات

علمت «دوت الخليج» أن هيئة تقويم التعليم بصدد التعاقد مع شركة متخصصة بتطوير وتركيب وصيانة الكاميرات ونظام المراقبة للهيئة ومقرات الاختبارات الورقية. ويهدف المشروع إلى توريد وتركيب وصيانة جميع الكاميرات القديمة والجديدة خلال مدة سريان العقد، فضلا عن تقديم الدعم الفني لنظام المراقبة. أهداف المشروع 1 توريد وتركيب كاميرات للهيئة ومقرات الاختبارات الورقية 2 صيانة جميع الكاميرات القديمة والجديدة 3 تقديم الدعم الفني لنظام المراقبة خلال مدة سريان العقد اختبارات تقدمها الهيئة القبول الجامعي اللغوية التعليمية الدولية المهنية الخدمات المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية فتح ملف والتسجيل في الاختبارات معرفة حالة التسجيل في الاختبار طرق سداد المقابل المالي الجدول الزمني للاختبارات إثباتات الدخول للاختبار مقرات الاختبارات الدعم الفني الإشعارات الدورية عن النتائج وفتح الاختبارات



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