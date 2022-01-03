وأكد أمير المنطقة الشرقية، ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع بجودة وإتقان، ووفق الجدول الزمني والتصاميم الهندسية المعتمدة، ليعكس المشروع ما تعيشه المنطقة الشرقية، من نهضة على جميع الأصعدة في ظل ما تلقاه المشاريع التنموية، من دعم من القيادة الحكيمة لتجويد حياة سكان المنطقة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
ووقع الاتفاقية من طرف أمانة المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير أمين المنطقة، ومن طرف وزارة البيئة والمياه والزارعة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص، عبدالرحمن الزغيبي، فيما وقع من طرف هيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن صالح المطلق الرئيس التنفيذي للهيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية لتطوير برج مياه الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.