تطور تقني في أحوال الشرقية

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أمس، مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة، سعود بن عبدالله الهويشل، الذي قدم له التقرير السنوي للفرع، مشيدا بالتطور التقني الذي وظفته الأحوال المدنية لخدمة المستفيدين، وإنهاء إجراءاتهم.

ورفع «الهويشل» الشكر لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لأعمال فرع الأحوال المدنية في المنطقة.