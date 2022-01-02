متحدث «النقل» يوضح آلية ضبط عمليات النقل بالشاحنات والحافلات الأجنبية: هذه مزاياها

الرياض - محمد عبدالله - قال صالح الزويد، المتحدث باسم الهيئة العامة للنقل، إن القرار الأخير الذي صدر اليوم بشأن ضبط عمليات النقل بالشاحنات القاصدة والعابرة لأراضي المملكة، يأتي امتدادًا لمجموعة من القرارات التي صدرت مؤخرًا، لدعم تنظيم القطاع اللوجيستي وتعزيز البيئة التنافسية بما يضمن للناقل المحلي منافسة عادلة وبيئة استثمارية جيدة.

وأضاف "الزويد"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن القرار سيلزم الشاحنات والحافلات الأجنبية بتطبيق جميع شروط والمطالبات المفروضة على الناقل المحلي، كما سيلزم الناقلين بإصدار وثيقة النقل الإلكترونية وبيان حمولة كل شاحنة تدخل المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة ستضمن حقوق جميع الأطراف المرتبطة بعملية النقل.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النقل أنه بهذا القرار سيقتصر نقل الركاب والبضائع من وإلى المدينة أو الدولة التي خرجت منها الشاحنة الأجنبية، وستمنع الآلية الجديدة سائقي الشاحنات المخالفين من عبور أراضي المملكة حتى يتم السداد.

وتابع: "القرار أكد كذلك على مجموعة من الأمور مثل عدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية، واقتصار تعاقدهم فقط مع الناقل المحلي، وهو ما ينطبق كذلك على مكاتب ومؤسسات الحج والعمرة".

وحول مساهمة هذه الآلية الجديدة في الحد من تجاوزات سائقي الشاحنات، أكد "الزويد"، أن هذا القرار وسبقه العديد من القرارات الأخرى التي أصدرتها الهيئة تسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق؛ سواء من خلال حواجز الحماية التي تلزم بها الشاحنات وكذلك العمر التشغيلي.