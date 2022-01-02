احتجاز أشخاص داخل مركبة في حريملاء.. والدفاع المدني يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - باشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بلاغًا بشأن احتجاز أشخاص داخل مركبة

وقالت مديرية الدفاع المدني، عبر تويتر، إن مدني حريملاء باشر بلاغا حول احتجاز أشخاص داخل مركبة في وادٍ بملهم، وهم بصحة جيدة.

من جانبه نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، بمنطقة الرياض تشمل محافظات ومراكز «الحريق - الخرج - الدلم - العاصمة الرياض - القويعية - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم – شقراء»، حتى الساعة التاسعة مساء.

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