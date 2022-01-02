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«الاقتران السفلي».. عشاق السماء على موعد مع ظاهرة فلكية الأسبوع المقبل

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فلكية تشهدها السماء يوم الأحد 9 يناير الجاري، تعرف باسم «الاقتران السفلي».

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها على "تويتر"، إن عشاق السماء يستعدون لمرور  كوكب "الزهرة" في 9 يناير 2022، بين الأرض والشمس، وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران السفلي".

وأضافت "فلكية جدة": "الاقتران السفلي، هو المصطلح التقني للحظة التي يمر فيها الزهرة بين الأرض والشمس، ويكون جزء من الكوكب مرئيًّا خلال هذا الوقت لينتقل بعد ذلك بسماء الفجر".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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