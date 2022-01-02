«الاقتران السفلي».. عشاق السماء على موعد مع ظاهرة فلكية الأسبوع المقبل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن ظاهرة فلكية تشهدها السماء يوم الأحد 9 يناير الجاري، تعرف باسم «الاقتران السفلي».

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، عبر حسابها على "تويتر"، إن عشاق السماء يستعدون لمرور كوكب "الزهرة" في 9 يناير 2022، بين الأرض والشمس، وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران السفلي".

وأضافت "فلكية جدة": "الاقتران السفلي، هو المصطلح التقني للحظة التي يمر فيها الزهرة بين الأرض والشمس، ويكون جزء من الكوكب مرئيًّا خلال هذا الوقت لينتقل بعد ذلك بسماء الفجر".

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