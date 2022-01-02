القبض على مواطن سرق قواطع كهربائية

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إصابة 3 أشخاص في اصطدام مركبة بمحل تجاري
باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمحل تجاري على طريق مكة القديم، نتج عنه إصابة قائد المركبة، وشخصين داخل المحل، وعلى الفور...
القبض على مواطن بحوزته 41 ألف قرص إمفيتامين
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على...
تدريب سعوديات لقيادة قطار الحرمين
أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج «قائدات قطار الحرمين السريع»،...
إغلاق عقبة الصماء في السودة بسبب الأمطار الغزيرة
أغلقت الجهات الأمنية عقبة الصماء، التي تربط بين مركز السودة ومحافظة رجال ألمع، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم الأحد على...
العقوبات والغرامات لا توقف المتهورين من عبور الأودية
هطلت أمطار غزيرة اليوم على عدد من مناطق المملكة، في وقت أعلن فيه اليوم عن وقوع 3 وفيات بمنطقة عسير، وكذلك في وقت تحذر فيه مديرية...
العدل تعيد 186 أرضا ومبنى إلى عقارات الدولة لانتفاء الحاجة إليها
أعادت وزارة العدل 186 عقارا ما بين أراض ومبان للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة...
3 وفيات في سيول شواص وخثعم شمال عسير
هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم على مركز البشائر ومركز خثعم ومركز شواص مما خلف سيولا قوية وتجمعات مائية عميقة.ففي مركز شواص نتج عن هذه...
وظائف | تعليم الرياض يعلن فتح الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية
أعلنت إدارة تعليم الرياض فتح الترشَّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هــــ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، وذلك سعيًا...
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