القبض على مواطن سرق قواطع كهربائية

إصابة 3 أشخاص في اصطدام مركبة بمحل تجاري باشر مرور محافظة جدة حادث مركبة اصطدمت بمحل تجاري على طريق مكة القديم، نتج عنه إصابة قائد المركبة، وشخصين داخل المحل، وعلى الفور... سارة الجهني سارة الجهني 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

القبض على مواطن بحوزته 41 ألف قرص إمفيتامين صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على... الوجه: دوت الخليج الوجه: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

تدريب سعوديات لقيادة قطار الحرمين أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج «قائدات قطار الحرمين السريع»،... الرياض :دوت الخليج الرياض :دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

إغلاق عقبة الصماء في السودة بسبب الأمطار الغزيرة أغلقت الجهات الأمنية عقبة الصماء، التي تربط بين مركز السودة ومحافظة رجال ألمع، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم الأحد على... أبها: فيصل زايد أبها: فيصل زايد 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

العقوبات والغرامات لا توقف المتهورين من عبور الأودية هطلت أمطار غزيرة اليوم على عدد من مناطق المملكة، في وقت أعلن فيه اليوم عن وقوع 3 وفيات بمنطقة عسير، وكذلك في وقت تحذر فيه مديرية... سكاكا : دوت الخليج سكاكا : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

العدل تعيد 186 أرضا ومبنى إلى عقارات الدولة لانتفاء الحاجة إليها أعادت وزارة العدل 186 عقارا ما بين أراض ومبان للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

3 وفيات في سيول شواص وخثعم شمال عسير هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم على مركز البشائر ومركز خثعم ومركز شواص مما خلف سيولا قوية وتجمعات مائية عميقة.ففي مركز شواص نتج عن هذه... أبها : سعد آل عمار أبها : سعد آل عمار 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

وظائف | تعليم الرياض يعلن فتح الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية أعلنت إدارة تعليم الرياض فتح الترشَّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هــــ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، وذلك سعيًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

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