تدريب سعوديات لقيادة قطار الحرمين

رابط

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب» عن فتح باب التسجيل للسعوديات للتدريب في برنامج «قائدات قطار الحرمين السريع»، الذي يستمر لمدة عام، وينتهي بالعمل في شركة رينفي - السعودية ، إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع، حيث أتيح التسجيل ابتداءً من اليوم ويستمر حتى الـ 13 من يناير الجاري عبرالموقع الإلكتروني .

وأوضح مدير عام «سرب» عبدالعزيز الصقير، أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليًا في الـ 15 من فبراير المقبل، مبينًا أن مدة البرنامج عام كامل في محافظة جدة، متضمنة التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع، موضحًا أن البرنامج سيسهم - بإذن الله - في تخريج قائدات سعوديات لقطار الحرمين إلى جانب أشقائهم من خريجي البرامج السابقة التي خصصت للشباب، موضحًا أنه عبر البرنامج المطروح حاليًا من خلال المعهد سوف يلبي الحاجة للمزيد من السعوديات المؤهلات في هذا التخصص النوعي بالتزامن مع ارتفاع الطلب والإقبال الكبير على رحلات قطار الحرمين.

وأفاد الصقير، أن المتدربة تتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة التدريب، كما تسجَّل المتدربة كمشتركة في التأمينات الاجتماعية من اليوم الأول بصفتها موظفة تحت التدريب، وتتقاضى بعد التخرج راتبًا شهريًّا يصل إلى 8000 ريال عبر العمل مع شركة رينفي - السعودية، مقدمًا شكره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مؤكدًا أن بنات دوت الخليج يشكلن مكونًا مهمًا في نسيج الكفاءات الوطنية الشابة الجديرة بالتوطين، إذْ ستسهم فعليًّا في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، كما سيسهمن بتميزهن في رفع الكفاءة وجودة الخدمات، وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.