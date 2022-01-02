شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: تسارع مرتفع في إصابات كورونا وتوقع زيادة الحالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية، وتسارعا عاليا في الارتفاع في غضون 4 أيام، وتتوقع زيادة في الارتفاع، وقد يقل التسارع بالالتزام بالاحترازات الوقائية وتلقي اللقاحات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي «إن العالم يشهد أعلى نسبة تسجيل للحالات اليومية منذ بدء الجائحة، وموجات فيروس كورونا السابقة مرت بعدة مراحل، والموجة الأخيرة هي الأعلى، ويتضح من الأرقام المسجلة أنها عالية جدا ويرجع ذلك إلى سرعة الانتشار الذي يتمتع بها متحور (أوميكرون) في هذه المرحلة حول العالم».

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، ومساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة «وقاية» الدكتور عماد المحمدي، أن الدراسات التي تجرى أشارت إلى أن الأعراض طويلة الأمد أو المستمرة بعد الإصابة بفيروس (كوفيد-19) قد تستمر لأسابيع أو شهور، إلا أن استكمال التحصين يحميك من الأعراض الطويلة، مبينا أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز أكثر من 51 مليون جرعة، واستكمل التحصين أكثر من 23 مليون و100 ألف شخص.

من جانبه ذكر العقيد الشلهوب أن جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على دول العالم، مبينا أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه فقد تقرر من الخميس الماضي إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات.

ونوه إلى أن مخالفة عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم معا، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، بعقوبة قدرها 1000ريال وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار.

وأكد أنه بدأ سريان تطبيق شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18عاما فأكثر.

من جانبه قال مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة «وقاية» الدكتور عماد المحمدي «منذ رصد متحور (أوميكرون) في دول الجنوب الأفريقي وتصنيفه من منظمة الصحة العالمية في 26 نوفمبر الماضي كمتحور مثير للقلق، فما زال هناك استمرار في ارتفاع نسب متحور (أوميكرون) عالميا».

أبرز ما قيل في المؤتمر:

متحدث الصحة:







الجرعة التنشيطية ملزمة للمتعافين من الفيروس، حيث إنها تقلل من فرص الإصابة بالمتحورات.



الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها لم تستكمل جرعات اللقاحات.



الحامل تحتاج إلى الجرعة التنشيطية كونها تقلل من فرص الإصابة بالفيروس.



متحدث الداخلية: