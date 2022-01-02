مراجعة كفاءة البحوث والدراسات بجامعة المؤسس

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وأفاد رئيس لجنة المراجعة بالمشروع الدكتور سعيد الأفندي، بأن المشروع سيستمر على مدى 4 أشهر، ويستهدف عددا من كليات الجامعة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويتضمن إقامة حلقات نقاش وورش عمل وملتقيات مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا المهتمين بهذا المجال.
وبين أن محاور تنفيذ المشروع تشمل مراجعة وتطوير كفاءة السياسات البحثية الحالية من لوائح وخطط ومعايير وغيرها، ومراجعة كفاءة البحث العلمي.
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