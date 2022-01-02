تدريب تعاوني بين جامعة طيبة وكلية عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جامعة طيبة مذكرة تفاهم مع الكلية التقنية العالمية للبنات بهدف إتاحة التعاون بين الطرفين في مجالات عدة، تشمل التبادل الطلابي والتدريب التعاوني بين الجهتين. وتمنح الاتفاقية التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني مع عميدة الكلية التقنية العالمية للبنات زينب سعيد، فرصة التعاون بين الطرفين بعدة مجالات منها التدريب التعاوني بين الجامعة والكلية التقنية، والمشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجامعة، وإقامة الزيارات بشكل دوري لمتابعة المتدربين وتبادل الملاحظات والآراء لتحسين أداء المتدربين، وتشكيل فريق عمل مشترك.



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