شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات بجيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت فرق الرقابة الصحية في أمانة منطقة جازان اليوم، جولاتها الرقابية والتفتيشية على المحال والمطاعم والأسواق والمراكز التجارية بمدينة جيزان، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والحد من انتشار فيروس كورونا، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الوضع الوبائي، وتزايد حالات الإصابة بكورونا، من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وبينت الأمانة أن الفرق الرقابية ستواصل حملاتها على جميع المواقع الداخلة ضمن نطاق تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ بهدف رفع الجاهزية المطلقة لجميع المحال والمطاعم والمراكز التجارية، داعيةً إلى ضرورة التزام وتعاون أصحاب المحال بما تنص عليه الأنظمة، وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940.