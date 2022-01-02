شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انهيار برج قصر «عالي» الشرقي بعد أيام من سقوط «الغربي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يشكل القصر أهمية خاصة في سجل التراث الشعبي والتاريخي

- يحكي تاريخا قديما يعود لزمن توحيد المملكة وبداية نهضتها

انهار البرج الشرقي لقصر "عالي" بمحافظة قرية العليا، وذلك بعد أيام من سقوط نظيره "الغربي"، الأسبوع الماضي، رغم التحذيرات وتشكيل لجنة تدخل سريع لإنقاذ المبنى التراثي.

وكانت "اليوم"، قد نقلت تخوف البلدية من انهيار البرج الشرقي، الذي أحيط، فور انهيار "الغربي"، بحواجز بلاستيكيه حفاظاً على مرتادي الشارع، إلا أن موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة تسببت في سقوطه أيضا.

يذكر أن هيئة التراث باشرت عملها لترميم البرج الغربي والأجزاء الداخليه المنهارة، منه، وكذلك إصلاح التصدعات والشقوق بالقلاع والأسوار، فور انهياره الأسبوع الماضي.

ويقع القصر المربع الشكل على مساحة 94م × 94م، وارتفاع 7 أمتار، مدعما بسبعة ابراج ضخمة مخروطية الشكل، 4 منها بالأركان و3 بالوسط .

ويشكل القصر أهمية خاصة في سجل التراث الشعبي والتاريخي، لا سيما انه يحكي تاريخا قديما يعود لزمن توحيد المملكة وبداية نهضتها، ويحظى برمزية كبيرة في نفوس السعوديين.