فيصل العواد.. سفير أطفال متلازمة داون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تقف الإعاقة حائلا بينه وبين طموحاته، بل إنه استطاع بكفاحه وإصراره ودعم والديه تحقيق إنجازات متتالية، مكنته من الحصول على لقب سفير أطفال متلازمة داون، إضافة إلى كونه الشخصية الملهمة في عالم أطفال متلازمة دوان في حفل ذوي الإعاقة.

تمكن الطفل فيصل العواد - رغم إعاقته - من المشاركة في برامج ومسابقات عديدة داخلية وخارجية، وحصل على بطولة المملكة للسباحة على مدار ثلاثة أعوام متتالية، وشارك في حفل تيدكس كيدز لعام 2015م، ونال عضوية سباح في الاتحاد السعودي وكابتن في فريق دراجتي السعودية، كما دشن كتابه الخاص «طفولة من نوع آخر» بمعرض الكتاب بالرياض2021.

وقال العواد في كتابه «سأصنع مجدي ويدي تعانق أيديكم، رافعا رؤوسكم في وجه الجهل، سأواجه من يعتقد عجزي بإرادة تعجز المشككين من الأصحاء عن مجاراتهم، سأنقل بصمتي في تاريخ الداون مثبتا للجميع أننا فئة تحطيم القيود».

لم تقتصر إنجازات العواد على فئة أطفال متلازمة الداون فحسب، بل أسهم في تثقيف المجتمع بمشاركته مع مجموعة تواصل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض في المهرجان الخاص للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة، إضافة إلى مشاركته في حفل اليوم العالمي لمتلازمة دوان لعامين متواليين.

الطفل فيصل العواد - رغم إعاقته -:

