شكرا لقرائتكم خبر فيصل العواد.. سفير أطفال متلازمة داون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تمكن الطفل فيصل العواد - رغم إعاقته - من المشاركة في برامج ومسابقات عديدة داخلية وخارجية، وحصل على بطولة المملكة للسباحة على مدار ثلاثة أعوام متتالية، وشارك في حفل تيدكس كيدز لعام 2015م، ونال عضوية سباح في الاتحاد السعودي وكابتن في فريق دراجتي السعودية، كما دشن كتابه الخاص «طفولة من نوع آخر» بمعرض الكتاب بالرياض2021.
وقال العواد في كتابه «سأصنع مجدي ويدي تعانق أيديكم، رافعا رؤوسكم في وجه الجهل، سأواجه من يعتقد عجزي بإرادة تعجز المشككين من الأصحاء عن مجاراتهم، سأنقل بصمتي في تاريخ الداون مثبتا للجميع أننا فئة تحطيم القيود».
لم تقتصر إنجازات العواد على فئة أطفال متلازمة الداون فحسب، بل أسهم في تثقيف المجتمع بمشاركته مع مجموعة تواصل بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض في المهرجان الخاص للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة، إضافة إلى مشاركته في حفل اليوم العالمي لمتلازمة دوان لعامين متواليين.
الطفل فيصل العواد - رغم إعاقته -:
- حصل على بطولة المملكة للسباحة على مدار 3 أعوام متتالية.
- شارك في حفل تيدكس كيدز لعام 2015م
- نال عضوية سباح في الاتحاد السعودي
- كابتن في فريق دراجتي السعودية
- دشّن كتابه الخاص «طفولة من نوع آخر» بمعرض الكتاب بالرياض 2021
- شارك مع مجموعة تواصل بمركز الملك فهد الثقافي في المهرجان الخاص للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة
- شارك في حفل اليوم العالمي لمتلازمة دوان لعامين متواليين
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل العواد.. سفير أطفال متلازمة داون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.