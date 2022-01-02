شكرا لقرائتكم خبر سكان حائل والشرقية والقصيم يتصدرون في المشاركة المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر تقرير لوزارة الصحة نشر في 2021م بعنوان: وصف الحالة الصحية العامة في المملكة، شمل قياس مؤشرات عدة، حيث جرى سؤال العينة المشاركة عن وضعهم الصحي والنفسي من خلال عدد من المؤشرات خلال الـ30 يوما السابقة للمسح، تصدر سكان حائل في مؤشر التركيز وتذكر الأشياء بنسبة 93.3%، يليهم سكان القصيم بـ 89.8%، ومن ثم سكان الشرقية والمدينة المنورة بـ88.6% لكليهما، أما الأقل نسبة في هذا المؤشر فكان سكان الحدود الشمالية بنسبة 71.6%.

فيما تصدر مؤشر العلاقات الشخصية والمشاركة في المجتمع سكان حائل بنسبة 97.2%، يليهم سكان الشرقية بـ 91.4%، ومن ثم سكان القصيم بـ90.9%.

أما الأقل في هذا المؤشر فهم سكان نجران بـ 63.7% ومن ثم سكان تبوك بـ66%.

وتصدر في مؤشر تعلم مهمة جديدة سكان مكة المكرمة بـ69.9% يليهم سكان الشرقية بـ64.3%، أما الأقل في هذا المؤشر فكان سكان الباحة بـ17.8%، يليهم سكان جازان بـ32.7%.

وحقق سكان مكة المكرمة 93.7% في العناية بالمظهر العام والحفاظ عليه ثم المدينة المنورة بنسبة 89.8%.أما مؤشر الشعور بالحزن أو الهم أوالكآبة، فتصدر فيه سكان حائل بـ93.8%، أما الأقل في هذا المؤشر فهم سكان تبوك بـ60.5%.

نسبة المشاركين الذين ذكروا أنهم لا يجدون صعوبة في الوظائف الجسدية خلال الثلاثين يوما الأخيرة في مناطق المملكة

(اختير عدد من المؤشرات الواردة في المسح وليس جميعها)

العناية الذاتية (الاستحمام وارتداء الملابس)







الرياض............. 94.9%



القصيم.............. 91.5%



مكة المكرمة...... 94.2%



المدينة المنورة.... 90.8%



الشرقية........... 94.3%



عسير............... 88.8%



جازان................ 83.6%



نجران................ 82%



الباحة................ 79.9%



تبوك............... 95.7%



حائل............. 98.3%



الحدود الشمالية... 89.7%



الجوف............. 92.7%



العناية بالمظهر العام والحفاظ عليه





الرياض............. 91.9%



القصيم .............. 89%



مكة المكرمة ...... 93.7%



المدينة المنورة .... 89.8%



الشرقية ........... 94.8%



عسير ............... 85.4%



جازان ................ 78%



نجران ................ 67.9%



الباحة ............... 80.4%



تبوك ................ 83%



حائل ................ 98.3%



الحدود الشمالية ... 85.1%



الجوف ............... 85.5%



رؤية وتمييز الأشياء على مسافة ذراع





الرياض ............. 88.5%



القصيم .............. 87.1%



مكة المكرمة ...... 86.5%



المدينة المنورة .... 88.1%



الشرقية ........... 89.8%



عسير ............... 80.8%



جازان ................ 83.4%



نجران ................ 83.9%



الباحة ................ 77.8%



تبوك ................ 87%



حائل ................ 93.2%



الحدود الشمالية ... 85.2%



الجوف ................ 92.1%



العلاقات الشخصية أو المشاركة المجتمعية





الرياض.............. 85.7%



القصيم.............. 90.9%



مكة المكرمة...... 88.4%



المدينة المنورة.... 83.7%



الشرقية............. 91.4%



عسير................ 85.4%



جازان................ 72.4%



نجران................ 63.7%



الباحة................ 79.1%



تبوك.................... 66%



حائل................. 97.2%



الحدود الشمالية... 79.1%



الجوف............... 88.5%



العمل والنشاط المنزلي





الرياض ............. 85.7%



القصيم .............. 88.5%



مكة المكرمة ...... 80%



المدينة المنورة .... 89.3%



الشرقية ........... 86%



عسير ............... 82.9%



جازان ................ 77.8%



نجران ................ 74.6%



الباحة.............. 71.20%



تبوك ................ 80.8%



حائل ................ 91.6%



الحدود الشمالية ... 89.7%



الجوف ............... 88.4%



التركيز وتذكر الأشياء





الرياض ............. 82.5%



القصيم .............. 89.8%



مكة المكرمة ...... 78.8%



المدينة المنورة .... 88.6%



الشرقية ........... 88.6%



عسير ............... 82.6%



جازان ................ 73.2%



نجران ................ 73.7%



الباحة ................ 75.8%



تبوك ................ 72.1%



حائل ................ 93.3%



الحدود الشمالية 71.6%



الجوف............... 83.6%



إقامة صداقات جديدة





الرياض.............. 82.2%



القصيم.............. 88.7%



مكة المكرمة...... 87.4%



المدينة المنورة.... 83.7%



الشرقية................ 90%



عسير................ 86.2%



جازان............... 69.6%



نجران............... 65.3%



الباحة............... 80.5%



تبوك................. 64.5%



حائل................. 95.5%



الحدود الشمالية..... 69%



الجوف............... 90.3%



التعامل مع النزاعات والتوترات

الرياض ............. 80.2%

القصيم .............. 86%

مكة المكرمة ...... 78.2%

المدينة المنورة .... 82.2%

الشرقية ........... 89.20%

عسير ............... 83.7%

جازان ................ 68.2%

نجران ................ 61.9%

الباحة ................ 79.1%

تبوك ................ 63.1%

حائل ................ 91.6%

الحدود الشمالية ... 68.2%

الجوف ............... 88.5%

التعامل مع الغرباء





الرياض ............. 78.5%



القصيم .............. 87.9%



مكة المكرمة ...... 82.6%



المدينة المنورة .... 80.8%



الشرقية ........... 87.1%



عسير ............... 81.9%



جازان ................ 70%



نجران ................ 57.4%



الباحة ................ 81%



تبوك ................ 61.3



حائل ................ 82.2%



الحدود الشمالية 63.6%



الجوف ............... 90.3%



الشعور بالحزن أو الهم أو الكآبة





الرياض.............. 78.4%



القصيم.............. 88.2%



مكة المكرمة....... 71.2%



المدينة المنورة.... 84.3%



الشرقية............. 85.4%



عسير................ 81.5%



جازان.................. 68%



نجران............... 62.4%



الباحة................ 79.2%



تبوك................. 60.5%



حائل................. 93.8%



الحدود الشمالية.. 68.3%



الجوف............... 89.1%



النوم





الرياض............. 77.6%



القصيم............. 88.4%



مكة المكرمة........ 73%



المدينة المنورة..... 85.3%



الشرقية............ 73.6%



عسير.............. 82.2%



جازان.............. 74.1%



نجران............... 68.6%



الباحة.............. 77.1%



تبوك................. 67.1%



حائل............... 85.5%



الحدود الشمالية.... 77%



الجوف.............. 87.8%



القلق والتوتر





الرياض ......... 74.9%



القصيم .............. 88.4%



مكة المكرمة ...... 63.6%



المدينة المنورة .... 81.9%



الشرقية ........... 83.6%



عسير ................ 80.9%



جازان ................ 65.4%



نجران ................ 57.7%



الباحة ................ 78.3%



تبوك ................ 57.7%



حائل ................ 92.1%



الحدود الشمالية ... 65.5%



الجوف ............... 85.5%



عدم الشعور بالراحة والانتعاش أثناء اليوم





الرياض ............. 73%



القصيم .............. 85.7%



مكة المكرمة ...... 70%



المدينة المنورة .... 79.8%



الشرقية ........... 75.7%



عسير ............... 82.3%



جازان ................ 67.5%



نجران ................ 56.2%



الباحة ................ 72.5%



تبوك ................ 57%



حائل ................ 85.6%



الحدود الشمالية 68.2%



الجوف ................ 81.2%



تعلم مهمة جديدة





الرياض.............. 72.5%



القصيم.............. 85.7%



مكة المكرمة...... 69.9%



المدينة المنورة.... 48.7%



الشرقية............ 64.3%



عسير................ 44.1%



جازان................ 32.7%



نجران................... 35%



الباحة................ 17.8%



تبوك................. 38.6%



حائل.................... 69%



الحدود الشمالية.. 53.3%



الجوف............... 62.2%



المصدر: وزارة الصحة 2021 م