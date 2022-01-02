طبيب: نتوقع زيادة إصابات كورونا بسبب احتفالات رأس السنة

الرياض - محمد عبدالله - قال طبيب الأسرة والباحث بالشأن الصحي، فؤاد سندي، إن الأرقام المسجلة أخيرًا الصادرة عن وزارة الصحة حول الإصابات بفيروس كورونا تُشير إلى أن الوضع الحالي حرج ومستقر.

وأضاف سندي خلال مداخلة هاتفية في قناة الإخبارية، أن فرص عدم الاستقرار واردة الحدوث في أي لحظة، لافتًا إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا متزايدة عالميًا وليست في المملكة فقط نظير سرعة تفشي الفيروس.

وأشار طبيب الأسرة إلى أن فرص أخذ التطعيم المتاحة الآن بشكل أكبر من السابق سمحت لمواكبة الانتشار الضخم ومواجهة الفيروس اللعين.

وتابع سندي: «بسبب احتفالات رأس السنة، نتوقع في الأيام المقبلة زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ بسبب السفر الذي يساعد على تفشي الفيروس في معظم مناطق العالم فضلًا عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية».

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