هل ستكون سنة 2022 بسيطة أم كبيسة؟.. «الزعاق» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن عام 2022 سنة بسيطة وعدد أيامها 365 يومًا.

وأوضح «الزعاق» عبر مقطع فيديو نشرته «العربية»: تنقسم السنين الميلادية إلى قسمين سنين بسيطة وسنين كبيسة، مشيرًا إلى أن البسيطة عدد أيامها 365 يومًا والكبيسة عدد أيامها 366 يومًا.

وأضاف أن السنة البسيطة يكون فيها شهر فبراير 28 يومًا والكبيسة يكون فيها فبراير 29 يومًا.

وتابع «الزعاق»: كل 4 سنوات يكون فيها 3 سنوات بسيطة وسنة واحدة كبيسة، لافتًا إلى أن المولود يوم 29 فبراير لايحتفل بعيد ميلاده إلى مرة واحدة كل 4 سنين.

واستكمل: الحسابات البشرية (التقاويم) لم تصل إلى دقة الحركة الكونية سواء في شهر أو سنة فكل سنة تحدث فيها نسبة من الخطأ في الحسابات البشرية هذا الخطأ مقداره ربع يوم يجمع هذا ويكبس في السنة الكبيسة، أما حركة الأجرام السماوية فلا يعتليها الخطأ- وفق قوله.

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