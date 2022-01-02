بعد زيادة الأعداد.. أستاذ عناية مركزة يوجه 3 نصائح لتجنب الإصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - نصح ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد، بضرورة تقليل الخروج قدر الإمكان، وتجنب الزحام وأماكن التكدسات للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال ناصر توفيق، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن عودة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وغسل اليدين بشكل مستمر وتقليل الخروج إلا للضرورة، يساهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؛ خاصة مع عودة زيادة الإصابات.

وتابع: «ما لا يسعفنا هو الطقس البارد؛ حيث تنشط الفيروسات وتعيش بشكل أفضل، لذلك تكثر في الشتاء فيروسات الإنفلونزا».

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541157 حالة.

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