«الصحة» تكشف إمكانية الحاجة إلى جرعة رابعة من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك تداولا كثيرًا حول قضايا الجرعات وعددها، والحديث عن المزيد والمزيد منها.

وأوضح متحدث «الصحة»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم للكشف عن مستجدات كورونا، أن الحديث عن جرعة رابعة ما زال مبكرا، مشيرًا إلى أن الدراسات ما نعول عليها.

وشدد العبدالعالي، على أن وزارة الصحة لا يمكن أن توصي بأية جرعات، وإضافتها كجرعة تنشيطية، إلا بعد أن تطمئن بأنها ذات قيمة وأهمية لصحة الناس وسلامتهم، لأن المسألة ليست عشوائية.

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