شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «السديس» يزور مصابي الحد الجنوبي ويشيد ببطولاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بزيارة للمصابين في الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، وكان في استقباله العميد محمد بن سعيد القحطاني.

وثمن الرئيس العام خلال اطمئنانه على صحة المصابين تضحياتهم العظيمة والبطولية في الذود عن الوطن ومقدراته وما يسطروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي، موصيهم بالصبر والجلادة في حماية مقدسات المسلمين.

داعياً الله العلي القدير لهم بأن يجزل لهم الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم ورفعة لدرجاتهم وأن يسدد رميهم ويثبت أقدامهم وينصر هذه البلاد المباركة، نصراً عزيزا مؤزرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.