شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يجري مباحثات رسمية غداً في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ العاصمة البحرينية المنامة اليوم، في مستهل زيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيسة مجلس النواب، ورئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي بن صالح الصالح، والنائب الأول بمجلس النواب عبدالنبي سلمان، والنائب الثاني بمجلس النواب علي الزايد، وأعضاء هيئة مكتب مجلس النواب النائب محمد بوعنق، والنائب أحمد السلوم، والنائب أحمد الأنصاري، وعدد من كبار المسؤولين بمجلس النواب، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين المستشار صالح العتيبي.

وسيجري رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مباحثات رسمية غداً، مع رئيسة مجلس النواب البحريني لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ومناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدائم على المستوى البرلماني بين المجلسين، وتبادل الخبرات البرلمانية وتفعيل دور لجنتي الأخوة البرلمانية المشتركة، كما سيلتقي برئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين لبحث روابط التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى السعودي والشورى البحريني، بما يدفع ويعزز أوجه التعاون الثنائي والمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ويضم وفد رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، وأعضاء المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء، وسمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد، والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، وسمية بنت أنور جبرتي.