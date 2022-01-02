شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينتزع 2440 لغمًا في اليمن خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر 2021م، من انتزاع 2,440 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و1,318 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,097 ذخيرة غير متفجرة، و10 عبوات ناسفة.

وجرى نزع 213 لغمًا مضادًا للدبابات و456 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكّن فريق "مسام" من نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جرى نزع 8 ألغام مضادة للأفراد و816 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة و8 عبوات ناسفة، وفي عزلة كرش بمحافظة لحج تم نزع 28 لغمًا مضادًا للدبابات، كما تكّمن الفريق من نزع 230 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب، ونزع 399 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق بمحافظة شبوة.

وتمكن فريق "مسام" في محافظة تعز من نزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية الوازعية، ونزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية المخاء، ونزع 134 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية موزع، و7 ألغام مضادة للأفراد و87 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي تم نزعها خلال شهر ديسمبر إلى 10,499 لغمًا، ليصبح عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 300 ألف و 852 لغمًا، زرعتها المليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام لمساعدة الأشقاء اليمنيين للعيش في حياة كريمة بدون تهديدات أو مخاطر.