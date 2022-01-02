شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 منشآت مخالفة ومصادرة طنّين من الغذائية الفاسدة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية أجياد الفرعية 3 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي، للتأكد من استيفاء للاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت بلدية أجياد الفرعية أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية أسفرت عن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جانبٍ آخر, واصلت الفرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية حملاتها، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في حي الكدوة والكنكارية وحارة الأشراف، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية، وأسفرت الحملات عن مصادرة أكثر من طنّين من الخضروات والفواكه المعروضة لدى الباعة الجائلين بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، ومصادرة 300 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى إغلاق منشأة غذائية لضبط عدة مخالفات صحية عليها.

وفي السياق ذاته, واصلت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، أسفر عنها ضبط عدة مخالفات من أبرزها؛ وجود حظيرة أغنام داخل إحدى المطاعم وعدم تقيد العاملين بالزي الرسمي للمنشأة ووجود صداً داخل إحدى الثلاجات المخصصة لحفظ المواد الغذائية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت المخالفة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها الشديد على تكثيف الحملات الرقابية واستمرارها لمتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لتحقيق أفضل مستوى للوصول إلى بيئة آمنة وصحية، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.