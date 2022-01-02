الرياض - محمد عبدالله - أقرت اللجنة الكشفية العربية، أعلى سلطة كشفية عربية، تشكيل لجنة الإعلام والاتصال الكشفية العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عُقد مؤخرًا بالقاهرة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الطريجي.

وأسماء القيادات الكشفية العربية الذين تم اختيارهم كأعضاء للجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال، هم مبارك الدوسري من جمعية الكشافة العربية السعودية رئيسًا للجنة، وموزة الدرمكي من جمعية كشافة الامارات عضوًا، وعبدالعزيز الصوصي من الجامعة الوطنية الكشفية المغربية عضوًا، وإبراهيم هندي من جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية عضوًا، ومحمد الحسين موسى من جمعية الكشافة والمرشدات الموريتانية عضوًا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول في الفترة من 20 – 24 يناير 2022 بمقر المركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة.

يُشار إلى أن اللجنة تختص باقتراح تطوير البرامج وأنظمة التأهيل في مجال الإعلام والاتصال الكشفي، والمشاركة في إدارة الأنشطة المتعلقة بتخصص اللجنة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الاعلام والاتصال، واقتراح الأنشطة والبرامج التي تسهم في نشر وتطوير الحركة الكشفية.

كما تتولى دراسة الموضوعات المحالة إليها من قبل اللجنة الكشفية العربية، أو الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية، بالإضافة إلى مساعدة الجمعيات الكشفية العربية على تطبيق السياسة الخاصة بمجال الاعلام والاتصال الكشفي.

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