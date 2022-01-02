إنقاذ معتمر عراقي من شلل نصفي بتجمع مكة المكرمة الصحي

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي من تجمع مكة المكرمة الصحي، متمثلاً في مركز الجراحات العصبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في إنقاذ معتمر عراقي من شلل نصفي.

وتمكن الفريق الطبي من استئصال ورم مهاجر نازف في الدماغ لمريض عراقي في العقد الثاني من العمر كان قد أتى لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الفريق الطبي أن المريض تعرض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي في الجهه اليسرى من الجسد وعدم قدرته على المشي أو استخدام اليد.

وتم استقباله أولاً بمستشفى أجياد وتقديم الخدمة الطبية الطارئه واللازمة ومن ثم تم نقله بشكل عاجل إلى المدينة الطبية كحالة طارئة وتم إجراء كافة الفحوص اللازمه من أشعات مقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي والتي أوضحت وجود ورم دماغي مهاجر ونازف ملاصق لمنطقة الحركه الوظيفية بالدماغ ويتطلب إجراء تدخل جراحي.

ونجح الفريق الطبي بالتدخل الجراحي واستئصال الورم، باستخدام الميكروسكوب وجهاز الملاحة والتحفيز الحركي من فريق مكون من استشاري جراحة المخ والاعصاب والجراحة الوظيفية الدكتور عصام رزق واستشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحات الصرع الدكتور خالد العرابي والدكتورة بلقيس عجلان والدكتور عبدالعزيز باصره من جراحة الاعصاب ومن التخدير الدكتور محمد سيد الأهل ومن المراقبة العصبية الدكتور أسامة شمس.

وأبان الفريق الطبي أن وجود الورم في منطقة ملاصقه لمنطقة الحركه الوظيفيه في الدماغ كان يزيد من مخاطر حدوث ضعف دائم او شلل لا سمح الله ولكن مع وجود تقنيه التحفيز لقشرة الدماغ والتي من خلالها يتم تحديد المناطق الوظيفيه وتجنبها اثناء التدخل الجراحي.

وتكللت العمليه بالنجاح دون مضاعفات، وتحسن وضع المريض الصحي تدريجيا، وعاود القدره على المشي طبيعيا وخرج على إثرها من المستشفى.

وعبر المعتمر العراقي «علي سطوان» ٢٠ عاماً وذويه عن عميق شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ورعايتهم لضيوف بيت الله الحرام وتسخير كافة الإمكانات لتأديهم نسكهم بكل يسر وسهوله، كدأب السعودية في تقديم خدمات صحيه عالية المستوى.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمع مكه الصحي الدكتور دلشد علي عباس علي، أنه من ضمن مبادرات التحول المؤسسي الهادفة إلى رفع جودة الخدمات الصحية وسرعتها وتكاملية عمل المنشآت الصحية بالتجمع على تحويل الحالات حسب الحالة وتحسين تجربة المريض فقد تم التعامل مع حالة المريض العراقي باحترافية عالية وبكفاءات وكوادر مؤهلة منذ لحظة استقباله وحتى تماثله للشفاء.

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