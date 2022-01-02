بعد إغلاقه احترازيًا.. إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت القوات الخاصة بأمن الطرق، اليوم الأحد، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد إغلاقه بسبب غزارة الأمطار.

وكانت «أمن الطرق» قد أصدرت تنبيهًا في الساعات الماضية يفيد بإغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين احترازيًّا.

وجاء في التنبيه أن القرار جاء حرصًا على سلامة مرتادي الطريق؛ وذلك لإزالة الصخور الآيلة للسقوط بسبب الأمطار.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على مختلف مناطق المملكة.

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