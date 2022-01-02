الصحة: إصابات كورونا تتخطى الألف.. وتسجيل 298 حالة تعاف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 298 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 541157 حالة.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة، أنه تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

كما وجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، ست نصائح للمواطنين والمقيمين للحفاظ على أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.

وقال متحدث وزارة الصحة- أمس الاثنين- نصيحتنا للجميع ما يلي:

ـ لبس الكمامة.

ـ مسارعة التحصين بجرعتين، وتعزيزها بالتنشيطية.

ـ التحقق من الحالة الصحية.

ـ نظافة اليدين، وعدم المصافحة، وتهوية الأماكن.

ـ التزام الحجر أو العزل وفق حالة توكلنا، أو عند ظهور أعراض وعدم مخالطة الآخرين.

ـ إبلاغ الجهات المختصة عن مخالفات البروتوكولات الوقائية.

اقرأ أيضا:

متحدث الصحة يوجه 6 نصائح للمواطنين بخصوص كورونا

«وكيل الصحة» يحدِّد نوع وحجم جرعة لقاح كورونا للأطفال