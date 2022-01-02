الزكاة والجمارك توضّح مواعيد تقديم الإقرارت الضريبية لشهر يناير

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يناير.

وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إن آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر ديسمبر 2021 هو 10 يناير.

وتابعت: «15 يناير آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021، و31 يناير هو آخر موعد لسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر ديسمبر 2021».

كما أوضحت أن 31 يناير أيضًا هو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عن الربع الرابع لعام 2021.

وأشارت الهيئة إلى إنه يمكن الاطلاع على التقويم الشامل لمواعيد الإقرارات لعام 2022م عبر الرابط التالي اضغط هنا.

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