«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة اليوم وتتوقع أمطارًا وزخات برد على 11 منطقة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل موجة طقس اليوم، والانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة.

وتوقع المركز في تقريره استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، والرياض، والقصيم، والشرقية، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، مشيرا إلى أنها تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفاعاتها.

وكشف «الأرصاد» عن درجات الحرارة المئوية لمدن ومحافظات المملكة، حيث سجلت سكاكا، وطريف، وعرعر أدنى درجات الحرارة حيث تفاوتت من 11 إلى 15 درجة مئوية.

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