الحصيني يتوقع: صقيعًا و«صفر مئوية» بهذه الأماكن

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني استمرار هطول الأمطار اليوم الأحد على معظم مناطق المملكة .

وأوضح الباحث في الطقس عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن اليوم آخر نجم من نجوم المربعانية، المسمى «الشولة»، وهو النجم الثالث ويستمر لـ13 يومًا، فيها اسْتِمْرَار البرودة والصقيع .

وأضاف أن الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خاصة كلما اتجهنا شمالًا من المملكة وشمال الوسطى، وفيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية.

وتوقع أن يوافق دخول الشولة هذا العام تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي إلى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقصى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة غدا الإثنين ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية، وأن تؤثر على الغربية بما فيها مكة وجدة، مع رياح نشطة .

وتابع: «متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من الشمالية وتقترب الحرارة عليها من الصفر الوسطى من«5»درجات الشرقية والمدينة من ٩ لـ ١٣ درجة ويوافق الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها اليوم الأحد على معظم مناطق المملكة .

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