شكرا لقرائتكم خبر عن زخّات البرد تزيّن أجواء تبوك ومحافظاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت، اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ضباء شملت مدينة ضباء ومراكزها العمود والديسة وشغب ونابع داما, وعلى محافظة تيماء شملت مراكز الكتيب وعردة والحزم. كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة وضواحيه فجر والمعظم والهوج، وعلى مركز البديعة, فيما هطلت أمطار أمس على محافظة حقل شملت مراكز أبو الحنشان وعلو القصير وعلقان والوادي الجديد سال على إثرها أودية مبرك وعميق والوصل وتنينير والأسمر وصعاد والسر والمجيفل. فيما هطلت أمطار على مركز بجده، وعلى مركز رحيب مصحوبة بزخات من البرد. جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.