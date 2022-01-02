طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح وضباب على عدة مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم ، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، تسبق بنشاط في الرياح السطحية كذلك على منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أنه لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان و جبل اللوز و الزيته.

وذكر أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.