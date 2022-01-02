«السعودية للكهرباء» تعلن عودة الخدمة للمتأثرين من حريق الشرائع في مكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عودة الخدمة الكهربائية للمشتركين كافة المتأثرين بالانقطاع الجزئي للخدمة في أقل من 45 دقيقة، الناجم عن حريق اندلع في محطة توزيع فرعية في الشرائع بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الشركة خلال بيان لها عبر تويتر: «فور إبلاغ الفرق الفنية بالشركة بالحريق توجَّهت الفرق الميدانية إلى الموقع وباشرت الحريق بالتنسيق مع الدفاع المدني، وتم إخماد الحريق بسرعة كبيرة، وبعد ذلك عمل فَنّيّو الشركة على إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين».

وقدمت الشركة الاعتذار لمشتركيها المتأثرين بالانقطاع الجزئي، مؤكدة على حرصها على تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق السعودية.

ودعت جميع المشتركين للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alKahrabaFriend، وستتولى فِرقنا الميدانية معالجتها على الفور.

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