المرور يوضح الآلية الجديدة للحجز في مدارس تعليم القيادة

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إطلاق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيًا عبر بوابة وزارة الداخلية ⁧‫(أبشر‬⁩)، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1443/6/1هـ وأوضح المرور أن الوصول للخدمة يكون عبر 3 خطوات: 1- الدخول لأبشر ثم اختيار موعد 2-اختيار المرور ثم حجز موعد 3-اختيار التدريب في مدارس تعليم القيادة



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