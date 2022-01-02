إطلاق خدمة توثيق العقود النموذجية من هيئة المهندسين

وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية كما أنها تتيح مزايا مهنية أبرزها تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود وضمان التزام الطرفين ورفع الموثوقية والشفافية وحفظ حقوق المتعاقدين وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها ونحو تنمية الخدمات في القطاع الهندسي.
وأوضح العبداللطيف أن بإمكان الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمات الشركات والمكاتب الهندسية بخطوات سهلة وسريعة عبر البوابة المخصصة لتوثيق العقود بالهيئة، وذلك عبر الرابط
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