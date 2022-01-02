رئيس «الغذاء والدواء»: نراجع دواء فايزر لعلاج كورونا تمهيدًا لاستخدامه بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، الدكتور هشام الجضعي، أن الهيئة تراجع الدواء الذي أنتجته شركة فايزر، والخاص بعلاج فيروس كورونا، تمهيدًا لاستخدامه داخل المملكة.

وقال «الجضعي» في تصريح، معلقًا على تقدم شركتي فايزر وميرك شارب بدوائهما: «كلا الشركتين تقدمت بهذه البيانات لدينا في الهيئة العامة، ويتم مراجعتها حاليًا، وبمشيئة الله فور انتهاء المراجعة بشكل سريع جدًا سيتم اعتماد هذه الأدوية لأجل استخدامها في المملكة»، بحسب «العربية».

ونوه «الجضعي»، إلى أن هذين العقارين متاحين فقط لمن هم أعمارهم فوق سن 18 عامًا، كما أنهما مخصصان للحالات المتقدمة أو المتوسطة، لا لأصحاب الأعراض الخفيفة.

وختم «الجضعي»: «لكل دواء استخداماته. هناك أكثر من 10 أدوية في السوق لأعراض خفيفة أو متقدمة، وبعضها للوقاية، جميعها تحت المراجعة، وبعضها تم تسجيلها».

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