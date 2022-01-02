بالفيديو.. أمطار الخير ترسم لوحة بديعة في شوارع الرياض

الرياض - محمد عبدالله - شهدت الرياض، مساء اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، لترسم لوحة مبدعة في شوارع العاصمة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، بمشيئة الله، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وتكوّن الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، كذلك على منطقة تبوك حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.

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