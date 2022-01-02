نشرة «عاجل».. توجيه بشأن الدراسة بالشرقية وضبط 22 متهمًا بارتكاب جرائم متنوعة

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل، على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي والعربي والرياضي، أبرزها «توضيح الموارد البشرية حول عقد العمل الورقي، وتوجيه صادر من تعليم المنطقة الشرقية بشأن الدراسة غدا، والقبض على 22 متهما بينهم مواطنون ومقيمون بارتكاب جرائم منوعة.

وفيما يلي تفاصيل الأخبار:

«الموارد البشرية» تكشف حقيقة عدم الاعتراف بأي عقد عمل ورقي ابتداء من 1 يناير 2022

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عدم صحة ما يتم تداوله، بشأن عدم اعتراف الوزارة بأي عقد عمل ورقي، بدءًا من اليوم السبت، وأن غير المسجل أو الموثق لا يعتد به في المحاكم العمالية.

«تعليم الشرقية» توجه بجعل الدراسة غدًا عن بعد باستثناء محافظتين

وجه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي بن غازي العتيبي، مدراء المدارس في المنطقة عدا محافظتي الأحساء وحفر الباطن بجعل الدراسة عن بعد يوم غد الأحد، بحسب قناة «الإخبارية».

بينهم مواطن ضرب نساء وآخر أشعل النار بأحد المنازل.. 22 متهمًا في قبضة الأمن

أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على 22 متهما، بينهم مواطنون ومقيمون) بارتكاب جرائم متنوعة.

4 قرارات من جامعة الباحة بعد زيادة الحالات المشتبه إصابتها بـ«كورونا»

وجه رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات ضامنة للمحافظة على سلامة الطالبات، وسلامة جميع منسوبات مجمع القفيل الأكاديمي والمجمع الأكاديمي بالقزة، نظرا لظهور مزيد من الحالات المشتبهة بإصابتهن بفيروس كورونا.

أمطار على بعض مناطق المملكة.. تستمر ساعات

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، 3 تنبيهات بشأن هطول أمطار بعدد من محافظات ومراكز منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

شرطة مكة تكشف ملابسات حادث مركبة الفريق المساند لأحد السائقين المشاركين في رالي داكار

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، ملابسات الحادث الذي تعرضت له مركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م.

«الصحة»: إعطاء أكثر من 51 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، السبت، إعطاء أكثر من 51 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن في كافة مناطق المملكة.

استشاري يكشف عن أسباب ارتفاع إصابات كورونا بالرياض ويتحدث عن موعد انتهاء الجائحة

كشف استشاري الأمراض المعدية عبدالرحمن عطار عن أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في المملكة، خاصة بالرياض.

محامٍ يوضح مزايا نظام الإثبات وآلية الحصول على الحقوق من خلاله

كشف المحامي حسين العنقري آلية الحصول على الحقوق عبر نظام الإثبات، والذي تمت موافقة مجلس الوزراء عليه بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

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90 ألف طن متري.. الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية تصل عدن

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