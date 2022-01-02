10 مدن تتأثر بسقوط الأمطار على حائل

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد، يشير إلى وجود فرص لـسقوط الأمطار على منطقة حائل.

وتوقع الدفاع المدني، سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على منطقة حائل، حتى حلول الساعة الثانية من صباح يوم الأحد.

هذا، وحدد الدفاع المدني 10 مدن على وجه التحديد تتأثر بالأمطار التي تشهدها حائل، وهي:

. الحائط.

. السليمي.

. الشملي.

. الشنان.

. الغزالة.

. المستجدة.

. بقعاء.

. حائل.

. سميراء.

. موقق.

التأثيرات المصاحبة

وحدد الدفاع المدني، التأثيرات المصاحبة لهذه الأمطار، منها الآتي:

. نشاط في الرياح السطحية.

. تدن في مدى الرؤية.

. تساقط البرد.

. سيول.

حالة الطقس في مكة المكرمة

جديرٌ بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع، اليوم السبت، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم والشرقية.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف، وكذلك على منطقة تبوك؛ حيث لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعاتها علقان، وجبل اللوز، والزيتة.

وبالنسبة للبحر الأحمر، ستكون هناك رياح سطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون هناك رياح سطحية، شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

تحذيرات

كذلك وجَّه الدفاع المدني تنبيهًا، من هطول أمطار متفاوتة على بعض مدن المنطقة الشرقية، خلال الساعات القادمة، مطالبًا الجميع بالحيطة والحذر.

وأوضح الدفاع المدني، عبر تويتر، أنه وفقًا لما ورد له من المركز الوطني للأرصاد، فإنَّه متوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثانية عصرًا.

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل الجبيل، والدمام، والقطيف، ورأس تنورة، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية.

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